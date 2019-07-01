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عالم

البحرين تدين التفجير الإرهابي في أفغانستان

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أدانت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الأربعاء، التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب بين مدينتي هرات وقندهار الأفغانية، وأسفر عنه سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم أطفال.

وأكدت الخارجية البحرينية في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، بنا، تضامن البحرين مع أفغانستان، مجددة موقفها الرافض لكافة صور العنف والتطرف والإرهاب، والداعي لضرورة تكثيف الجهود الرامية للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابع دعمه وتمويله، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كانت السلطات الأفغانية أعلنت عن انفجار حافلة ركاب على طريق هيرات-قندهار السريع مما أسفر عن مقتل 34 مدنيًا على الأقل وإصابة 17 من بينهم نساء وأطفال.
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