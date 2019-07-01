محمد فرج عامر: الدولة نجحت في السيطرة على معدلات الفقر

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حققت نجاحًا كبيرًا بفرملة معدل الفقر بنسبة زيادة 4% فقط، حيث إن الدولة تمكنت من السيطرة على الوضع عند تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وبرامج الحماية الاجتماعية.



وأضاف "فرج عامر"، في بيان أصدره الثلاثاء، أن تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي يتطلب وجود إرادة سياسية، وعزيمة شعب، وهناك دول لم تتمكن من تطبيق البرنامج لعدم وجود إرادة، مشيرا إلى أن هناك حكومات اتبعت نظام المسكنات خوفًا من ردود الأفعال.



وأكد أنه كان لابد من القيام بإجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر، حتى تصل إلى مستوى الدول الصناعية الكبرى مثل كوريا والصين.

