دير "العذراء" بالمحرق يستضيف الأنبا أسطفانوس

استضاف دير السيدة العذراء مريم الشهير بالمحرق، بأسيوط، منذ قليل، الأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن وتوابعها.



واستقبل الأنبا اسطفانوس بالدير، الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المحرق، بمشاركة عدد من الرهبان.



وتأتى استضافة أسقف ببا والفشن وتوابعها، لدير "العذراء" المحرق، ضمن فعاليات البرنامج الروحى الذى يطلقه الدير، خلال النهضة الروحية التى تسبق صوم السيدة العذراء مريم، والتى تستمر على مدار 10 أيام متتالية.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الآباء رسل المسيح الأطهار وذكرى استشهاد القديسين بطرس وبولس، في منتصف يوليو الجاري.



وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للقاء صومها المُقبل، في 7 من أغسطس المُقبل، وهو صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستغرق مدة 14 يومًا فقط، ليحل المرتبة الثانية من جهة أصغر الأصوام المتصلة عقب صوم أهل نينوى.