"إفريقيا بربشة فنانيها" بمركز متحف محمود مختار.. غدا

ينظم قطاع الفنون التشكيلية المعرض الجماعي الذي يحمل عنوان "إفريقيا بريشة فنانيها"، بقاعة نهضة مصر بمركز متحف محمود مختار، في السابعة مساء الغد الخميس.



ويضم المعرض العديد من الفنانين التشكيليين ومنهم الفنان أحمد عبد الحميد، وصفاء محمود زايد، وأحمد يوسف، ومحمود مختار، وأسماء مجدى، مروة صادق، وأميرة حسين أحمد، مها توفيق، وأية حسين أحمد، ومنى شعير، وتريز مجدى، ومنى مصطفى محمد، ورضوى سامى، ونجاح صدقى، وسارة صفوت، ونشوى عمران، وهبة حجاج.



ويذكر، أن معرض إفريقيا بريشة فنانيها، يأتى ضمن احتفالات وزارة الثقافة برأسة مصر للاتحاد الأفريقى.