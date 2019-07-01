بطولة سينسيناتي تدعو شارابوفا للمشاركة

أرسلت بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس بطاقة دعوة للروسية ماريا شارابوفا المصنفة الأول عالميا سابقا للمشاركة في منافسات، التي تنطلق الشهر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.



وتقام الدورة على الملاعب الصلبة بدءا من 12 أغسطس، وتعد من الدورات التحضيرية لبطولة أمريكا المفتوحة أخر البطولات الأربع الكبرى “جراند سلام” لهذا الموسم.



وقال أندري سيلفا مدير دورة سينسيناتي: “ماريا من أعظم بطلات كرة المضرب على مر التاريخ، نتطلع قدما لانضمامها إلى لاعبات من الطراز العالمي في دورتنا”.



وجمعت الروسية (32 عاما) ستة ألقاب في البطولات الكبرى ولقب دورة سينسيناتي الأمريكية في 2011، إضافة لمجموعة من الألقاب في البطولات المختلفة.