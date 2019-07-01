مانشستر يونايتد يسعي للتعاقد مع برونو فرنانديز

أكدت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أبرم اتفاقًا مبدئيًا للتوقيع مع برونو فرنانديز لاعب خط وسط سبورتنج لشبونة حسبما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية.



وكشفت صحيفة "ديلي ميرور" مساء اليوم الأربعاء أن فريق الشياطين الحمر تمكن من أنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة، على أن يتم الإعلان الرسمي عنها خلال الأيام القادمة.



وأشارت هذه المصادر أن الأطراف الثلاثة وافقت على شروط الصفقة، لكن سبورتنج لشبونة لا يريد إضفاء الطابع الرسمي على هذه الاتفاقية إلا بعد يوم الأحد القادم على أبعد تقدير.



ويسعى سبورتنج لشبونة للاستفادة من خدمات اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا خلال المباراة المقررة في نهائي كأس السوبر البرتغالي أمام بنفيكا، والتي ستقام يوم الأحد المقبل.



من المتوقع أن تكون هذه المباراة هي الأخيرة لبرونو فرنانديز بقميص سبورتينج لشبونة، فيما تبلغ القيمة المالية التي سيدفعها مانشتستر يونايتد ما بين 50 إلى 60 مليون جنيه إسترليني.