اليوم.. البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني يزور السويد

زار البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، المملكة السويدية، اليوم الأربعاء.



واستقبل البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، منذ قليل، أعضاء لقاء الشباب السرياني العالمي المجتمعين في استوكهولم، في كنيسة مار أفرام السرياني في سودرتاليا.



من ناحية أخرى، احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الأباء رسل المسيح الأطهار وذكرى استشهاد القديسين بطرس وبولس، في منتصف يوليو الجاري.



وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للقاء صومها المُقبل، في 7 أغسطس المُقبل، وهو صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستغرق 14 يومًا فقط ليحل المرتبة الثانية من جهة أصغر الأصوام المتصلة عقب صوم أهل نينوي.