"قوى عاملة بني سويف" تعلن عن فرص عمل بمصانع كيماويات
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:59 م
دعاء جابرطباعة
أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، عن توافر فرص عمل جديدة، وذلك لدى أحد مصانع الكيماويات والتعدين، على أن يحدد الراتب بحسب المقابلة.
وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، أخصائيين معمل، خرجيين علوم قسم جيولوجيا، وذلك للبنين فقط.
على أن يكون المتقدم للوظيفة لديه خبرة أو حديث التخرج.
وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، إرسال السيرة الذاتية على الإيميل الإلكتروني [email protected]، أو التواصل عبر الواتساب 01227866082، أو التواصل من خلال الرقم 01111998326.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة القوى العاملة ممثلة في مديرياتها على مستوى جميع محافظات مصر، في توفير فرص عمل مناسبة للشباب، من خلال مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص.
وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، أخصائيين معمل، خرجيين علوم قسم جيولوجيا، وذلك للبنين فقط.
على أن يكون المتقدم للوظيفة لديه خبرة أو حديث التخرج.
وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، إرسال السيرة الذاتية على الإيميل الإلكتروني [email protected]، أو التواصل عبر الواتساب 01227866082، أو التواصل من خلال الرقم 01111998326.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة القوى العاملة ممثلة في مديرياتها على مستوى جميع محافظات مصر، في توفير فرص عمل مناسبة للشباب، من خلال مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص.