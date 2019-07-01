فيورنتينا ينجح في التعاقد مع مهاجم برشلونة

نجح نادي فيورنتينا الإيطالي، اليوم الأربعاء في التعاقد مع المهاجم الغاني كيفين برنس بواتينج في صفقة انتقال دائم من صفوف ساسولو الإيطالي مقابل مليون يورو.



ونشر نادي فيورنتينا الإيطالي بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام أكد فيه تعاقده مع الغاني كيفين برنس بواتينج.



ووقع كيفين برنس بواتينج على عقود انضمامه إلى فيورنتينا من صفوف ساسولو في صفقة كلفت خزائن النادي البنفسجي مبلغًا قيمته مليون يورو.



وجاء انتقال بواتينج إلى فيورنتينا عقب انتهاء فترة إعارته القصيرة مع برشلونة الإسباني، حيث انتقل إلى النادي الكتالوني في يناير الماضي على سبيل الإعارة.



ورفض برشلونة بعدها تفعيل بند الشراء في عقد بواتينج ليعود الغاني مرة أخرى لساسولو ويتم بيعه اليوم إلى فيورنتينا بشكل رسمي.