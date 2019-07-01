ناينجولان يقترب من الانتقال لفيورنتينا الإيطالي

اقترب رادجا ناينجولان لاعب الوسط البلجيكي من الانتضمام إلى صفوف نادي فيورنتينا الإيطالي وذلك بعد أن استبعده المدرب أنطونيو كونتي من خططه في الموسم الجديد مع نادي إنتر ميلان.



وحسب التقارير الواردة من شبكة سكاي سبورت فإن اللاعب المُلقب بـ "النينجا" وافق على مغادرة الإنتر وارتداء قميص الفيولا.



ويعمل المدير الرياضي لفيورنتينا برادي على الوصول لاتفاق مع نادي النيراتزوري لاستعارة اللاعب وهو اتفاق قريب للغاية بالفعل مع تكفل إنتر بدفع جزء من راتب اللاعب.



والتقى دانييلي برادي بوكيل أعمال اللاعب الذي أكد أن موكله يُرحب بفكرة الدفاع عن ألوان النادي البنفسجي.