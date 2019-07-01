فرنسا: توليد الكهرباء من الألواح الشمسية يسجل مستوى قياسي



وقالت إن انتاج الكهرباء من تربينات الرياح في أرجاء فرنسا قفز 36 بالمئة إلى 1.9 تيروات ساعة مقارنة مع يونيو 2018.



ووصل توليد الكهرباء من تربينات الرياح إلى 11.4 جيجاوات يوم الجمعة التاسع من يونيو في الساعة 1900 بالتوقيت المحلي، وهو ما يغطي 27 بالمئة من استهلاك الكهرباء في فرنسا.



وتراجع انتاج الكهرباء من المحطات النووية، التي تشكل حوالي 75 بالمئة من حاجات الطاقة في فرنسا، 0.2 بالمئة في يونيو،وكان لنقص الأمطار تأثير على إمدادات الكهرباء من المساقط المائية والتي هبطت 24 بالمئة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، إلى 5.8 تيروات ساعة.



وقالت الشركة إن استهلاك الكهرباء في فرنسا استقر عند 32.6 تيروات ساعة في يونيو حزيران بالرغم من أعلى ذروة للاستهلاك في 11 عاما، والتي تم الوصول إليها أثناء موجة حارة في 27 يونيو عند 58.7 جيجاوات.

أعلنت الشركة المشغلة لشبكة الطاقة في فرنسا اليوم الأربعاء، إن انتاج الكهرباء من الألواح الشمسية زاد بنسبة 15.4 في المئة إلى مستوى قياسي بلغ 1.4 تيروات ساعة في يونيووأضافت شركة آر.تي.إي في تقريرها الشهري أن طاقة توليد الكهرباء من الألواح الشمسية زادت 9.5 بالمئة على أساس سنوي في يونيو مع ربط المزيد من وحدات الانتاج الشمسية بالشبكة الوطنية.