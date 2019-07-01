بينها رفع سن الزواج.. توصيات "دفاع البرلمان" للتعامل مع القضية السكانية

تعد قضية الزيادة السكانية من أبرز الملفات التي تواجع مصر، والتي تسعى الدولة للتعامل معها من خلال وسائل مختلف، لتحديد النسل، والسيطرة على الزيادة الكبيرة في أعداد المواطنين، وفي هذا الإطار، بحثت لجنة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، تلك الازمة، وعلى مدار عدد من الاجتماعات، أصدرت اللجنة عدد من التوصيات الهامة لمواجهة القضية.



وجاءت فى مقدمة هذه التوصيات:



1- دراسة رفع سن الزواج للفتيات طبقا للدراسات الاجتماعية، وضرورة تجريم التسرب من التعليم والزواج المبكر، ومعاقبة المأذونين الذين يخالفون أحكام القانون.



2- منح حوافز إيجابية تشجيعا للأسر التى تنجب طفلا وحيدًا ومنها، إصدار الدولة لشهادات شرفية للوالدين ممكن يقرران من تلقاء أنفسهما إنجاب طفل واحد، وإعفاء الطفل الوحيد من الرسوم الدراسية فى مراحل التعليم المختلفة، الابتدائى والمتوسط والجامعى.



3- يقترح من بين الحوافز إعطاء أولوية فى العمل للطفل الوحيد حتى يصل لسن العمل.



4- يقترح من بين الحوافز الإيجابية أن تعمل الدولة على إنشاء وتحسين نظام التضامن الاجتماعى الذى يشمل التأمين على كبار السن، والتأمين الصحى الشامل، وتقديم شركات التأمين خدمات تأمينة مميزة لافراد الاسرة التي تنجب طفلا وحيدًا.



5- تقديم وسائل منع الحمل دون مقابل مادى فى الوحدات الصحية والمستشفيات مع إجراءات السيطرة لمنع تسرب هذه المواد واستخدامها في أغراض أخرى.



6- دراسة توجيه خطاب إعلامي يخاطب جميع العقول والمستويات يتضمن التوعية بخطورة المشكلة السكانية وتأثيرها على التنمية، والتأكيد علي أهمية مراعاة تحقيق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي الأمر الذي يحقق ارتفاع نصييب الفرد من الناتج المحلي الإجمالى.



7- أهمية مساندة رجال الدين الإسلامى والمسيحى لجهود الدولة في مواجهة الزيارة السكانية لتنظيم الأسرة وليس منع النسل.



8- اعتبار تنظيم الأسرة محور أساسى فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة مع أهمية دمج برامج تنظيم الأسرة مع كافة أبعاد العلمية التنموية.



9- تتولى الوزارات المختلفة بالحكومة كل فيما يخصة في مجال تنظيم الأسرة، وذلك من خلال قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدمج المواد التعليمية الخاصة بالسكان والرعاية الصحية للأم والطفل بشكل فعال في المناهج الدراسية والجامعات.



10- العناية بتثقيف المرأة وعملها مع تطوير الضمان الإجتماعى لها حتى لا يكون الدافع لديها انجاب الاطفال كمصدر للرزق.



11- إشراك المقبلين على الزواج على دورات خاصة بتنظيم الأسرة قبل الزواج.



12- توزيع الجمعيات الخيرية المساعدات والمنح أسوة بما يتم ببرنامج تكافل وكرامة (طفلين فقط)



13- توجيه منح مجانية التعليم لطفلين خلال مراحل التعليم المختلفة للأسرة المثالية (أب وأم وطفلين).