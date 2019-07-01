تشكيل ليفربول في مواجهة ليون الفرنسي

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، التشكيلة الرسمية للفريق في مواجهة أولمبيك ليون الفرنسي في المباراة الودية التي ستجمعهما بعد قليل في إيفيان مدينة الفرنسية.



ودفع المدرب الألماني يورجن كلوب بتشكيلة قوية للغاية في التجربة الأخيرة المنتظرة للردز في الفترة التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد الذي اقترب من البداية.



وشهدت تشكيلة ليفربول لمواجهة ليون عودة الثلاثي صلاح، فيرمينو وأليسون ولأول مرة في الفترة التحضيرية بعد عودتهم أمس إلى التدريبات.



وينطلق موسم ليفربول بمواجهة مانشستر سيتي يوم الرابع من شهر أغسطس القادم على ملعب ويمبلي للمنافسة على الدرع الخيرية قبل أن يفتتح مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة نوريتش سيتي يوم الجمعة الموافق التاسع من نفس الشهر.