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الثقافة

"ولاد البلد" تنهي أولى محطاتها بسوهاج وتستعد للأقصر

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:08 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آلاء حسن
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قال الفنان محمد الشرقاوي، المشرف على شعبة مسرح التجوال والمواجهة بفرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، إن خطة التجوال التي أعلنها البيت الأسبوع الماضي تسير على قدم وساق، حيث ينهي عرض "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث جولته بمحافظة سوهاج اليوم، ليستعد بعدها فريق عمل العرض لجولته الجديدة بالأقصر والتي تبدأ من غد الخميس وحتى 9 أغسطس المقبل، لتشمل قصر ثقافة الطارف، بيت ثقافة الأقالتة، قصر ثقافة إسنا، قصر ثقافة أرمنت، مدرسة حاجر أرمنت الإبتدائي، مدرسة الشهيد أبو المجد حسين، مدرسة الصبغية الإعدادية بنين، قصر ثقافة حوض الرمال، ساحة سيدي أبو الحجاج، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وعن جمهور "ولاد البلد" بسوهاج، أوضح "الشرقاوي" أن الإقبال الجماهيري فاق كل التوقعات، ومن جميع الطوائف والاتجاهات، وكانت ردود الأفعال تدل على مدى تعطش الجمهور للفنون، وهو ما يشجعنا على استكمال باقي جولاتنا بالمحافظات للوصول الى أبعد النقاط وأكثرها احتياجا.

ويتناول العرض قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، بطولة كل من محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد، أميرة عبد الرحمن، أبانوب شوقي، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، تأليف مصطفى سليم، وإخراج محمد الشرقاوي.
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