الأربعاء 31 يوليه 2019 الموافق 28 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

سيميوني: إعادة بناء أتلتيكو مدريد ليس أمرا سهلا

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:08 م
دييجو سيميوني
دييجو سيميوني
طباعة
أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، أن عملية إعادة البناء التي يمر بها فريقه في الوقت الراهن ليست سهلة على الإطلاق، خاصة بعد رحيل العديد من النجوم مثل أنطوان جريزمان ودييجو جودين.

وقال سيميوني اليوم الأربعاء في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن" التليفزيونية: "بالطبع لم يكن الأمر سهلا في ظل هذه التغييرات الكثيرة، النادي يعمل من أجل الحصول على اللاعبين الذين نحتاجهم في هذا المشروع الجديد".
ويعد اللاعب البرتغالي جواو فيليكس أحد الوافدين الجدد على أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كما يعد الصفقة الأغلى في تاريخ النادي الإسباني.
وتحدث سيميوني عن اللاعب البرتغالي الجديد قائلا: "جواو مثله مثل جميع اللاعبين الشباب الأخرين، إنه يعمل بأفضل طريقة ممكنة، ويمكنه، ببعض التوفيق، أن يكون أكثر تطورا في المستقبل".
وأسهب سيميوني في الإشادة بفيليكس قائلا: "يتميز بطريقة لعب جيدة، لقد استمتعت بمشاهدته منذ مجيئه، لديه رؤية جيدة، وتحكم جيد، سنساعده على النمو والتطور ليصبح لاعبا أفضل وأقوى".
كما تحدث سيميوني أيضا عن لاعب أخر جديد في صفوف أتلتيكو مدريد، هو فيكتور هيريرا، حيث قال: "يمكنه اللعب جيدا في طريقة 4 4 2 أو 4 4 3، لقد لعب بكلتا الطريقتين مع فريقه القديم، ويبدو أنه يتأقلم مع نظامنا، قدراته وخبرته في الوصول إلى منطقة مرمى المنافس ستكون مفيدة
للغاية".
وفي ختام تصريحاته اعترف سيميوني أن فريقه ارتكب العديد من الأخطاء خلال مباراته الأخيرة أمام ريال مدريد، والتي فاز بها بنتيجة 7 .3
واختتم المدرب الأرجنتيني قائلا: "ارتكبنا العديد من الأخطاء، استقبال ثلاثة أهداف في مباراة واحدة هو أمر مبالغ فيه، ولكننا قمنا بالكثير من الأشياء الجيدة أيضا، أمام تشفاز لم نقدم ما هو كاف وواجهنا صعوبات".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. الاعترافات الكاملة للمتهمين بارتكاب "مذبحة المرج"

منذ حوالي 10 ساعات

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2019 لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 13 ساعة

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 31 يوليو 2019

منذ حوالي 13 ساعة

بالصور.. معمر إندونيسى عمره 130 عامًا يؤدى مناسك الحج

ads

الصور

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

image description

حفل الفنان أبو الليف في شاطئ الهاموك

الأكثر قراءة

زيادة سنوية 25%.. تعديلات على قانون الإيجار القديم غير السكني

خاص.. الاعترافات الكاملة للمتهمين بارتكاب "مذبحة المرج"

على رأسهم شيكابالا.. 10 صفقات تقود الزمالك فى الموسم الجديد

بعد طلب الرئيس.. "التخطيط": تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم "حياة كريمة"

ستوديو

أحمد عبدالعزيز: لم يتم صرف ميزانية المهرجان القومي للمسرح حتى الآن

هشام عزمي: الدورة الـ12 من القومي للمسرح ستعيده للعصر الذهبي

فيديو.. فلسطيني يقاطع كلمة ترامب "فيرجينيا هي بيتنا"

جمال عبدالناصر يقدم المؤتمر الصحفي للدورة الـ12 من المهرجان القومي للمسرح

رياضة

صحف تونسية: الأهلي يرد الجميل للترجي على تألق معلول

ليفربول يوقع عقد طويل الأمد مع مدافعه الشاب

المصري يواصل تدريباته استعدادًا للموسم الجديد

إبراهيم حسن: مستعدون للموسم الجديد بكل قوة

الرئيس نيوز

بالصور.. مصرع عقيد وأمين شرطة وسائق أثناء تأمين "مؤتمر الشباب"

"الإفتاء": استطلاع هلال "ذي الحجة" غدا.. ومتابعة إعلان السعودية

المصريون "دخنّوا" سجائر بـ13.89 مليار جنيه خلال سنة

الصين تحظر "الحلال" في بكين

منوعات

تزايد الإقبال على مثبتات الشهية بين مواطني كوريا الجنوبية

متوسط العمر المتوقع للنساء والرجال اليابانيين يواصل الارتفاع

بيكهام يشتري أغلى شقة في ميامي

ارتفاع أعداد الوفيات بالإيبولا في الكونغو

كشكول

"فاضل" تتابع التدريبات العملية لطلاب التعليم المزدوج الفندقي

ورشة عمل لتحسين اللغة الإنجليزية لمعلمي كفر الشيخ

بالصور.. تعليم الجيزة تكرم أوائل الشهادة الإعدادية

جامعة أسيوط تعلن عن شروط قبول الطلاب بالمدينة الجامعية

إسلام سياسي

الإخوانية "آيات عرابي" تسب قادة حركة النهضة التونسية ونصفهم بالحمير

منشق يكشف اسرار حملات الإخوان لتشويه الراحل رفعت السعيد

مطالبات إخوانية جديدة بمقاطعة قناة الجزيرة

انقلاب شباب الإخوان على المجلس الثوري بسبب عمرو عبد الهادي


زيت وسكر

تحصين 2.7 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

تفاصيل اجتماع اللجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه 2019

فرص عمل جديدة.. التفاصيل!

فوائد الفول الصويا لصحة الجسم

مقالات الرأي
منى رجب
بطل من الشرطة.. نموذج مُشرف للشجاعة والإقدام
د. منى حلمى
عن يوسف شاهين المُتيم بالسينما والرقص والسجائر
القس. رفعت فكرى
بإمكانك أن تصنع الكثير
د.مينا بديع عبدالملك
فى تذكار انتقال أسقف شجاع ملتحف بالبساطة
المزيد

الثقافة

جولة تثقيفية لأطفال أسوان في متحف الفن الحديث

"ولاد البلد" تنهي أولى محطاتها بسوهاج وتستعد للأقصر

من بينهم محمد عبدالرحمن وأحمد عصمت.. وزير الدولة العماني يكرم صحفيين مصريين

عروض سينما وورش فنية بـ"ثقافة المنيا"

صفحتنا ع الفيس بوك