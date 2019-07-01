الزمالك: أبو جبل يحصل على 6 ملايين في الموسم

أعلن نادي الزمالك حصول محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك الجديد على حصول اللاعب 6 ملايين جنيها فى الموسم الأول له مع الفريق الأبيض بعد انتقاله رسميا للقلعة البيضاء.

كان مجلس إدارة الزمالك تعاقد مع محمد أبو جبل قادما من سموحه فى صفقة كلفت الزمالك مبلغ 13 مليون جنيه إضافة إلى بيع أحمد داوودا وعمر صلاح الحارس الشباب بصفة نهائية للنادى السكندرى.



ومن المقرر أن يتم زيادة عقد محمد أبو جبل حتى يصل إلى 7 مليون جنيه فى نهاية عقده الممتد لخمسة مواسم.