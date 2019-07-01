تزايد الإقبال على مثبتات الشهية بين مواطني كوريا الجنوبية

أكدت وزارة سلامة الغذاء والدواء في كوريا الجنوبية أنه تم وصف عقاقير منع الشهية لواحد من بين 34 مواطنا على مدى 10 أشهر الماضية 90% منهم من النساء.



وأظهرت الأرقام أنه تم وصف عقاقير مثبطات الشهية لحوالي 1.16مليون مواطن أو 2.2% من المجموع الكلي للسكان، كان نصيب الأشخاص في سن الثلاثينات من أعمارهم ما يصل إلى 3ر30% من مجموع هذه العقاقير.



ونقلت صحيفة (كوريا تايمز) عن الوزارة إنه من المستحسن تناول دواء فقدان الشهية بمفرده لأسباب تتعلق بالسلامة، ولكن تم وصف أكثر من عقار لنسبة 10% من 1.16مليون مواطن، وينصح أيضًا بعدم تناول الدواء لأكثر من 4 أسابيع، ولكن 30% تناولوا الدواء لفترات أطول، وهو ما يمكن أن يترك آثارا جانبية مثل ارتفاع ضغط الدم واضطرابات القلب الخطيرة.

