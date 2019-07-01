قتلى حوثيون في غارات للتحالف بالمحافظات اليمنية

قتل عدد من مسلحي ميليشيات الحوثي الإيرانية، الأربعاء، في غارات شنتها طائرات تابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن على معاقل للمتمردين في مناطق عدة.



وذكرت مصادر "سكاي نيوز عربية" في اليمن أن الغارات استهدف مواقع للمتمردين الحوثيين في كل من الضالع وصعدة وعمران شمالي اليمن.



وأفادت مصادر محلية يمنية بأن الغارات استهدفت مواقع وتجمعات تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية قعطبة شمالي الضالع.



كما استهدفت الغارات ثكنات للميليشيات الانقلابية على الجبل الأسود بمديرية سفيان في عمران.



وشنت طائرات التحالف العربي غارة استهدفت أحد المراكز التابعة للميليشيات الحوثية في صعدة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأكدت مصادر ميدانية يمنية مصرع قيادي بارز من الميليشيات الحوثية وعدد من مرافقيه في غارة جوية استهدفت تجمعهم في منطقة العشاش في مديرية كتاف.