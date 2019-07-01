مباحثات سعودية باكستانية لتعزيز سبل التعاون

بحث وزير الإعلام السعودي تركي بن عبد الله الشبانة، مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، عن وزير الخارجية الباكستاني تأكيده على اهتمام بلاده بالعلاقات التاريخية مع السعودية، وأن البلدين يتمتعان بتوافق الرؤى حول القضايا الإقليمية والعالمية المهمة.

