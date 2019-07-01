السودان يكشف مستجدات مباحثات سد النهضة مع مصر

كشفت وزارة الموارد المائية والكهرباء السودانية، عن تفاصيل المباحثات مع مسؤولين مصريين بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين ومفاوضات سد النهضة.



جاء ذلك خلال استقبال صلاح أحمد محمد إبراهيم المكلف بوزارة الموارد المائية والكهرباء السودانية بمكتبه اليوم وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي والوفد المرافق في إطار جولة تشمل دولتي السودان وإثيوبيا، وفق وكالة أنباء السودان "سونا".



وأوضح الناطق الرسمي لوزارة الموارد المائية والري والكهرباء السوداني إبراهيم يس شقلاوي، أن الجانبين عقدا اجتماعا تناول العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومواصلة التشاور لمفاوضات سد النهضة الأثيوبي.



وأشار شقلاوي إلى أن مصر عبرت عن رؤيتها في هذا الشأن تمهيدا لعقد الاجتماع المقبل للدول الثلاث السودان، ومصر، وإثيوبيا.