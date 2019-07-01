غدًا.. الاتحاد السكندري يلتقي أسوان وديًا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مع فريق أسوان، غدًا الخميس، في ثاني المباريات الودية للفريق السكندري ضمن معسكره الحالي استعدادًا للموسم الجديد وكأس مصر والبطولة العربية "كأس محمد الخامس"، وتقام المباراة في الساعة الرابعة عصرًا باستاد حرس الحدود في المكس.



وفاز فريق الاتحاد في مباراته الودية الأولى أمس الثلاثاء على فريق جدة السعودي الذي يعسكر حاليا في الإسكندرية بنتيجة 2-1.



يذكر أن الاتحاد سيلعب مباراته في نصف نهائي كأس مصر يوم 5 سبتمبر المقبل "ينتظر الفائز من مواجهة الزمالك ومصر المقاصة في دور الثمانية"، وتسبقها مباراة الذهاب في دور الـ 32 لبطولة الأندية العربية أمام العربي الكويتي والمقرر لها مساء يوم الثلاثاء 27 أغسطس المقبل على ملعب "صباح السالم" في الكويت، بينما ستقام مواجهة الإياب مساء يوم الثلاثاء 27 سبتمبر المقبل، على ملعب استاد الإسكندرية.

