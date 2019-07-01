مهاجم وادي دجلة ينتقل إلى لوزان السويسري

أبدي نادي وادي دجلة موافقته علي بيع السنغالي إبراهيما نيداي إلى فريق لوزان السويسري بعد تقديم عرض لضم اللاعب خلال الفترة الماضية.

ووافقت إدارة نادي وادي دجلة على بيع اللاعب، ومن المقرر أن يتوجه إبراهيما نيداي غدًا الخميس إلى سويسرا من أجل الخضوع للكشف الطبي قبل التوقيع الرسمي مع النادي.

ونجح الجناح السنغالي في الظهور بصورة أكثر من رائعة خلال الموسم الماضي مع فريق وادي دجلة، وساعد فريق الغزلان في الاستمرار في الدوري الممتاز.