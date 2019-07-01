الأهلي السعودي ينفي المفاوضات مع محمود علاء

أوضح عبد العزيز المهدي مدير المركز الإعلامي في النادي الأهلي السعودي، حقيقة المفاوضات بشأن التعاقد مع ثنائي منتخب مصر، أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي، ومحمود علاء مدافع نادي الزمالك، مؤكدا أن ثنائي المنتخب المصري كانا مرشحين فقط.



وكانت تقارير إعلامية كشفت عن وجود رغبة قوية من جانب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للأهلي، للتعاقد مع مدافع أجنبي قبل غلق سوق الانتقالات.

وقال المهدي في تصريحات تليفزيونية، إن ثنائي دفاع منتخب مصر كانا بين عدد من اللاعبين المرشحين للانتقال إلى الأهلي في الميركاتو الحالي.



ونفى مدير المركز الإعلامي، الدخول في مفاوضات مع محمود علاء، مؤكدا أن الجهاز الفني صرف النظر عنه ولم يقرر التعاقد معه.