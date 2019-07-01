من بينهم محمد عبدالرحمن وأحمد عصمت.. وزير الدولة العماني يكرم صحفيين مصريين
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:47 م
ايهاب مصطفىطباعة
شهد ملتقى الإعلام الجديد والعصر الرقمي، بمدينة صلالة في سلطنة عُمان، تكريم العديد من الإعلاميين المؤثرين العرب، والشخصيات الدارسة للإعلام، من بينهم المحلل الإعلامي محمد عبدالرحمن، رئيس تحرير موقع في الفن، وأحمد عصمت مؤسس منتدى الإسكندرية للإعلام.
وتم تكريم محمد عبدالرحمن وأحمد عصمت، بواسطة محمد بن سلطان البورسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار، وحاتم بن حمد الطائي، رئيس تحرير جريدة الرؤية، المنظمة للملتقى، والتي تُعد من أبرز الصحف العُمانية، وذلك بحضور علي بن خلفان الجابري، وكيل وزارة الإعلام العُمانية.
ويُقدم الإعلامي والمحاضر محمد عبدالرحمن ورشة حول أدوات صناعة المحتوى الرقمي بصورة تفاعلية، ومهارات إدارة الحسابات الرقمية على السوشيال ميديا، إلى جانب آليات وصول الخبر لأكبر عدد من الجمهور على الإنترنت.
كما يُقدم أحمد عصمت ورشة حول طرق التحقق من الأخبار الكاذبة، والتي تدور حول عدة محاور، من بينها مهارات التمييز بين الأخبار الصادقة والكاذبة وخصائص البحث الإلكتروني عن الأخبار، إلى جانب التسويق للأخبار الصحيحة في مواجهة الكاذبة.
وشارك محمد عبدالرحمن وأحمد عصمت، في الجلسات الافتتاحية للملتقى الذي يُنهي فعالياته غدًا الخميس بمدينة صلالة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2019.
جدير بالذكر أن ملتقى الإعلام الجديد والعصر الرقمي الذي تنظمه جريدة الرؤية، ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2019 تحت عنوان "الممارسات الإعلامية.. التزامات وطنية ومهنية"، وانطلق اليوم الأربعاء 31 يوليو، ويستمر لمدة يومين بحضور المئات من الدراسين والمهتمين بدراسة الإعلام الرقمي، بمشاركة العديد من الشخصيات الخليجية والعربية.
وتم تكريم محمد عبدالرحمن وأحمد عصمت، بواسطة محمد بن سلطان البورسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار، وحاتم بن حمد الطائي، رئيس تحرير جريدة الرؤية، المنظمة للملتقى، والتي تُعد من أبرز الصحف العُمانية، وذلك بحضور علي بن خلفان الجابري، وكيل وزارة الإعلام العُمانية.
ويُقدم الإعلامي والمحاضر محمد عبدالرحمن ورشة حول أدوات صناعة المحتوى الرقمي بصورة تفاعلية، ومهارات إدارة الحسابات الرقمية على السوشيال ميديا، إلى جانب آليات وصول الخبر لأكبر عدد من الجمهور على الإنترنت.
كما يُقدم أحمد عصمت ورشة حول طرق التحقق من الأخبار الكاذبة، والتي تدور حول عدة محاور، من بينها مهارات التمييز بين الأخبار الصادقة والكاذبة وخصائص البحث الإلكتروني عن الأخبار، إلى جانب التسويق للأخبار الصحيحة في مواجهة الكاذبة.
وشارك محمد عبدالرحمن وأحمد عصمت، في الجلسات الافتتاحية للملتقى الذي يُنهي فعالياته غدًا الخميس بمدينة صلالة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2019.
جدير بالذكر أن ملتقى الإعلام الجديد والعصر الرقمي الذي تنظمه جريدة الرؤية، ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2019 تحت عنوان "الممارسات الإعلامية.. التزامات وطنية ومهنية"، وانطلق اليوم الأربعاء 31 يوليو، ويستمر لمدة يومين بحضور المئات من الدراسين والمهتمين بدراسة الإعلام الرقمي، بمشاركة العديد من الشخصيات الخليجية والعربية.