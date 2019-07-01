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الثقافة

من بينهم محمد عبدالرحمن وأحمد عصمت.. وزير الدولة العماني يكرم صحفيين مصريين

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:47 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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شهد ملتقى الإعلام الجديد والعصر الرقمي، بمدينة صلالة في سلطنة عُمان، تكريم العديد من الإعلاميين المؤثرين العرب، ‏والشخصيات الدارسة للإعلام، من بينهم المحلل الإعلامي محمد عبدالرحمن، ‏رئيس تحرير موقع في الفن، وأحمد عصمت مؤسس منتدى الإسكندرية للإعلام.

وتم تكريم محمد عبدالرحمن وأحمد عصمت، بواسطة محمد بن سلطان البورسعيدي وزير الدولة ‏ومحافظ ظفار، وحاتم بن حمد الطائي، رئيس تحرير جريدة الرؤية، المنظمة للملتقى، والتي تُعد من أبرز الصحف العُمانية، وذلك ‏بحضور علي بن خلفان الجابري، وكيل وزارة الإعلام العُمانية.‏

ويُقدم الإعلامي والمحاضر محمد عبدالرحمن ورشة حول أدوات صناعة المحتوى الرقمي بصورة تفاعلية، ومهارات إدارة ‏الحسابات الرقمية على السوشيال ميديا، إلى جانب آليات وصول الخبر لأكبر عدد من الجمهور على الإنترنت.‏

كما يُقدم أحمد عصمت ورشة حول طرق التحقق من الأخبار الكاذبة، والتي تدور حول عدة محاور، من بينها مهارات التمييز بين الأخبار ‏الصادقة والكاذبة وخصائص البحث الإلكتروني عن الأخبار، إلى جانب التسويق للأخبار الصحيحة في مواجهة الكاذبة.‏

وشارك محمد عبدالرحمن وأحمد عصمت، في الجلسات الافتتاحية للملتقى الذي يُنهي فعالياته غدًا الخميس بمدينة صلالة، وذلك ضمن ‏فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2019.

جدير بالذكر أن ملتقى الإعلام الجديد والعصر الرقمي الذي تنظمه جريدة الرؤية، ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2019 ‏تحت عنوان "الممارسات الإعلامية.. التزامات وطنية ومهنية"، وانطلق اليوم الأربعاء 31 يوليو، ويستمر لمدة يومين بحضور ‏المئات من الدراسين والمهتمين بدراسة الإعلام الرقمي، بمشاركة العديد من الشخصيات الخليجية والعربية. ‏
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