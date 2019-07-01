تفاصيل تعاقد الأهلي مع "أفشة"

أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، انضمام محمد مجدى "أفشة" رسميًا إلى القلعة الحمراء، قادمًا من بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ونشر شوبير صورة اللاعب عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، وعلق عليها: "رسميًا الأهلى يضم محمد مجدى أفشة".



وأكدت تقارير صحفية أن النادي الأهلي، نجح في التعاقد مع محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأشارت تقارير صحفية إلى أن النادي الأهلي أنهى صفقة أفشة لصالحه، مقابل 20 مليون جنيه مصري، دون دخول لاعبين بالصفقة.



وحسمت الصفقة بعد جلسة جمعت بين أفشة ومسئولي النادي الأهلي، حيث تم وضع الرتوش الأخيرة للصفقة، ثم التوقيع على العقود.