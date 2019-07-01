"أوابك" تهنئ ياسر مصطفى لتوليه رئاسة "بحوث البترول"

تقدم عباس النقي، أمين عام منظمة الأقطار العربية المصدره للبترول "الأوابك"، بالتهنئة للدكتور ياسر مصطفى، بمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه رئيسًا لمعهد بحوث البترول المصري، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح، كما أعرب عن تطلعه إلى مواصلة التعاون والتنسيق المستمر بين معهد بحوث البترول المصري والأوابك.



وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم ١٧٧٣ لسنة ٢٠١٩، بتعيين الدكتور ياسر مصطفى مديرا لمعهد بحوث البترول المصري، وذلك لمدة ٤ سنوات، بدءا من ٢١ يوليو الجاري.



وقد أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى قرارا منذ ٦ أشهر بتكليف دكتور ياسر قائما بأعمال مدير المعهد لحين صدور قرار تعيينه.

