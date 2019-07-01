عروض سينما وورش فنية بـ"ثقافة المنيا"

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث نفذ قصر ثقافة المنيا ورشة فنية لعمل لوحات لاند سكيب بألوان الجواش والاكوريل بقسم الفنون التشكيلية، كما أقيمت ورشة فنية لشعبة الخط العربي بالقصر.



وأعدت مكتبة طنبدي الثقافية ورشة فنية على مدار يومين استخدمت فيها خامات مختلفة شارك فيها أطفال قرية طنبدى، ونظم قصرى ثقافة أبو قرقاص ومغاغة عرض سينما للأطفال بعنوان "ألف نهار ونهار"، إلى جانب تنفيذ ورشة فنية طريقة استخدام الفوم وإخراج عمل فني.