"الحركة الوطنية": توصيات نموذج محاكاة الدولة المصرية تعكس وعي الشباب

أكد محمد عزمي أمين شباب الجمهورية بحزب الحركة الوطنية المصرية، أن توصيات جلسات "نموذج محاكاة الدولة المصرية" والتي انعقدت ضمن فعاليات مؤتمر الشباب جاءت عاكسة لحالة الوعي والثقة بالنفس لدى شباب الدولة المصرية، مشددًا على أن الجميع تحدث بأريحية مطالبين بتطبيق الحكومة لإجراءات تقشفية صارمة بهدف خفض المصروفات والتركيز على جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الصناعة التحويلية.



وتابع "عزمي"، أن من بين توصيات جلسة المحاكاة هو ضخ المزيد من الاستثمارات فى مشروعات التحويل الرقمى والطاقة المتجددة وكذلك اقتراح بتحويل هيكل الدين العام إلى قروض طويلة الأجل وتخصيصها للإنفاق الاستثماري وهذه التوصيات تلمح بإمكانيات وقدرات الشباب ووعيهم في عرض رؤوس ثاقبة تصنع مستقبل دولة وتعدل أحوالها إلى أفضل طرق النمو والازدهار.