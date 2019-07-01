رسميًا.. العكايشي يوقع للعهد اللبناني

وقع اللاعب التونسي أحمد العكايشي مهاجم الاتفاق والاتحاد السابق، رسميًا مع نادي العهد اللبناني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



جاء ذلك في بيان نشرته الصفحة الرسمية لنادي العهد، عبر موقع التواصل الاجتماعي، أعلن من خلاله النادي على التوقيع مع اللاعب.



وتوصل نادي العهد إلى الاتفاق مع المهاجم الدولي التونسي أحمد العكايشي ليلعب في صفوفه في جميع الاستحقاقات المحلية والخارجية التي سيشارك فيها العهد في الموسم المقبل.