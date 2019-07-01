رسميًا.. صانع ألعاب الزمالك يوقع لبيراميدز



وأوضح أنه تمت الموافقة على رحيل إبراهيم حسن في صفقة مستقلة على أن يتم التفاوض على ضم رجب بكار في صفقة مستقلة.

وقع إبراهيم حسن صانع ألعاب فريق الزمالك مع نادي بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد الاتفاق مع اللاعب ومسئولي القلعة البيضاء على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.وأكد مصدر بمجلس إدارة الزمالك، أنه تم التوصل لاتفاق بشأن بيع اللاعب لبيراميدز، مضيفا: أن النادي الأبيض طلب ضم رجب بكار ظهير بيراميدز في الفترة الحالية.