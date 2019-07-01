الأربعاء 31 يوليه 2019 الموافق 28 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

"وي" الإيطالية: مصر وقبرص واليونان بدائل أوروبا عن الغاز الروسي

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:37 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
طباعة
ألقى تقرير لمجلة "وي" الإيطالية المتخصصة في مجالات الطاقة والتابعة لشركة إيني الإيطالية، الضوء على الاجتماع الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي استضافته القاهرة الخميس الماضي فى حضور وزراء الطاقة فى مصر وقبرص واليونان والأردن وفلسطين وإسرائيل وإيطاليا.

وأشارت المجلة فى تقريرها، تحت عنوان "مصر وقبرص تطلقان مسارًا جديدًا للغاز"، إلى الدور الاستراتيجي المتنامي لدول شرق المتوسط، وفى مقدمتها مصر وقبرص، فى تلبية احتياجات أوروبا من الغاز، حيث يتوقع أن يصل الطلب على الغاز لـ 100 مليار متر مكعب من الغاز بحلول 2040، مضيفة لتجنب زيادة وارداتها من الغاز الروسي، تحتاج أوروبا للبحث عن بدائل وربما تساعد احتياطات الغاز الهائلة فى مصر وقبرص واليونان على ذلك.

ولفتت المجلة إلى أن المنتدى يعد مبادرة جديدة للتصدى لمحاولات تركيا إثارة الاضطرابات مع دول المنطقة بتنقيبها عن الغاز قبالة السواحل القبرصية.

ونشرت المجلة حوارا لوزير الطاقة القبرصي يورجوس لاكتوبريس على هامش المنتدى، قائلا "لقد أطلعنا الزملاء فى المنتدى على الانتهاكات التركية. يجب أن نعلم جيدًا أن أنشطة التنقيب التركية فى المرة الأولى تمت على بعد 35 ميلًا بحريًا من الشواطئ القبرصية و80 ميلًا بحريًا من الشواطئ التركية، أما المحاولة الثانية كانت على بعد أقل من 12 ميلًا بحريًا من الشواطئ القبرصية داخل مياهنا الإقليمية".

وشدد لاكتوبريس على أن بلاده ملتزمة بالتعاون الثنائي، والثلاثي ومتعدد الأطراف فى إطار المبادرات وفى مقدمتها منتدى غاز شرق المتوسط، معربا عن رغبة بلاده فى تعزيز التعاون والشراكة مع الدول التى تحترم القانون الدولي.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 31 يوليو 2019

منذ حوالي 6 ساعات

على رأسهم شيكابالا.. 10 صفقات تقود الزمالك فى الموسم الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. الاعترافات الكاملة للمتهمين بارتكاب "مذبحة المرج"

منذ يوم

زيادة سنوية 25%.. تعديلات على قانون الإيجار القديم غير السكني

ads

الصور

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

image description

حفل الفنان أبو الليف في شاطئ الهاموك

الأكثر قراءة

زيادة سنوية 25%.. تعديلات على قانون الإيجار القديم غير السكني

خاص.. الاعترافات الكاملة للمتهمين بارتكاب "مذبحة المرج"

على رأسهم شيكابالا.. 10 صفقات تقود الزمالك فى الموسم الجديد

بعد طلب الرئيس.. "التخطيط": تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم "حياة كريمة"

ستوديو

أحمد عبدالعزيز: لم يتم صرف ميزانية المهرجان القومي للمسرح حتى الآن

هشام عزمي: الدورة الـ12 من القومي للمسرح ستعيده للعصر الذهبي

فيديو.. فلسطيني يقاطع كلمة ترامب "فيرجينيا هي بيتنا"

جمال عبدالناصر يقدم المؤتمر الصحفي للدورة الـ12 من المهرجان القومي للمسرح

رياضة

صحف تونسية: الأهلي يرد الجميل للترجي على تألق معلول

ليفربول يوقع عقد طويل الأمد مع مدافعه الشاب

المصري يواصل تدريباته استعدادًا للموسم الجديد

إبراهيم حسن: مستعدون للموسم الجديد بكل قوة

الرئيس نيوز

بالصور.. مصرع عقيد وأمين شرطة وسائق أثناء تأمين "مؤتمر الشباب"

"الإفتاء": استطلاع هلال "ذي الحجة" غدا.. ومتابعة إعلان السعودية

المصريون "دخنّوا" سجائر بـ13.89 مليار جنيه خلال سنة

الصين تحظر "الحلال" في بكين

منوعات

تزايد الإقبال على مثبتات الشهية بين مواطني كوريا الجنوبية

متوسط العمر المتوقع للنساء والرجال اليابانيين يواصل الارتفاع

بيكهام يشتري أغلى شقة في ميامي

ارتفاع أعداد الوفيات بالإيبولا في الكونغو

كشكول

"فاضل" تتابع التدريبات العملية لطلاب التعليم المزدوج الفندقي

ورشة عمل لتحسين اللغة الإنجليزية لمعلمي كفر الشيخ

بالصور.. تعليم الجيزة تكرم أوائل الشهادة الإعدادية

جامعة أسيوط تعلن عن شروط قبول الطلاب بالمدينة الجامعية

إسلام سياسي

الإخوانية "آيات عرابي" تسب قادة حركة النهضة التونسية ونصفهم بالحمير

منشق يكشف اسرار حملات الإخوان لتشويه الراحل رفعت السعيد

مطالبات إخوانية جديدة بمقاطعة قناة الجزيرة

انقلاب شباب الإخوان على المجلس الثوري بسبب عمرو عبد الهادي


زيت وسكر

تحصين 2.7 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

تفاصيل اجتماع اللجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه 2019

فرص عمل جديدة.. التفاصيل!

فوائد الفول الصويا لصحة الجسم

مقالات الرأي
منى رجب
بطل من الشرطة.. نموذج مُشرف للشجاعة والإقدام
د. منى حلمى
عن يوسف شاهين المُتيم بالسينما والرقص والسجائر
القس. رفعت فكرى
بإمكانك أن تصنع الكثير
د.مينا بديع عبدالملك
فى تذكار انتقال أسقف شجاع ملتحف بالبساطة
المزيد

الثقافة

جولة تثقيفية لأطفال أسوان في متحف الفن الحديث

"ولاد البلد" تنهي أولى محطاتها بسوهاج وتستعد للأقصر

من بينهم محمد عبدالرحمن وأحمد عصمت.. وزير الدولة العماني يكرم صحفيين مصريين

عروض سينما وورش فنية بـ"ثقافة المنيا"

صفحتنا ع الفيس بوك