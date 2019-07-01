"وي" الإيطالية: مصر وقبرص واليونان بدائل أوروبا عن الغاز الروسي

ألقى تقرير لمجلة "وي" الإيطالية المتخصصة في مجالات الطاقة والتابعة لشركة إيني الإيطالية، الضوء على الاجتماع الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي استضافته القاهرة الخميس الماضي فى حضور وزراء الطاقة فى مصر وقبرص واليونان والأردن وفلسطين وإسرائيل وإيطاليا.



وأشارت المجلة فى تقريرها، تحت عنوان "مصر وقبرص تطلقان مسارًا جديدًا للغاز"، إلى الدور الاستراتيجي المتنامي لدول شرق المتوسط، وفى مقدمتها مصر وقبرص، فى تلبية احتياجات أوروبا من الغاز، حيث يتوقع أن يصل الطلب على الغاز لـ 100 مليار متر مكعب من الغاز بحلول 2040، مضيفة لتجنب زيادة وارداتها من الغاز الروسي، تحتاج أوروبا للبحث عن بدائل وربما تساعد احتياطات الغاز الهائلة فى مصر وقبرص واليونان على ذلك.



ولفتت المجلة إلى أن المنتدى يعد مبادرة جديدة للتصدى لمحاولات تركيا إثارة الاضطرابات مع دول المنطقة بتنقيبها عن الغاز قبالة السواحل القبرصية.



ونشرت المجلة حوارا لوزير الطاقة القبرصي يورجوس لاكتوبريس على هامش المنتدى، قائلا "لقد أطلعنا الزملاء فى المنتدى على الانتهاكات التركية. يجب أن نعلم جيدًا أن أنشطة التنقيب التركية فى المرة الأولى تمت على بعد 35 ميلًا بحريًا من الشواطئ القبرصية و80 ميلًا بحريًا من الشواطئ التركية، أما المحاولة الثانية كانت على بعد أقل من 12 ميلًا بحريًا من الشواطئ القبرصية داخل مياهنا الإقليمية".



وشدد لاكتوبريس على أن بلاده ملتزمة بالتعاون الثنائي، والثلاثي ومتعدد الأطراف فى إطار المبادرات وفى مقدمتها منتدى غاز شرق المتوسط، معربا عن رغبة بلاده فى تعزيز التعاون والشراكة مع الدول التى تحترم القانون الدولي.