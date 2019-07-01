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رياضة

نجمات أمريكا يسيطرن على ترشيحات جائزة أفضل لاعبة في العالم

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:36 م
أليكس مورجان ووميجان
أليكس مورجان ووميجان رابينوي
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة النهاية المرشحة لنيل جائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2019 التي شملت 10 أسماء.

وجاءت اللاعبات الأمريكية أليكس مورجان ووميجان رابينوي وروز لافيل وجولي إرتز على رأس القائمة المرشحة للفوز بالجائزة، وذلك بعد قيادتهن منتخب بلدهن أمريكا للتتويج بالنسخة الأخيرة من كأس العالم للسيدات.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في حفل كبير يقام في مدينة ميلانو الإيطالية في الثالث والعشرين من سبتمبر المقبل.

وضمت القائمة لوسي برونز، إيلين وايت، نجمتي المنتخب الإنجليزي الذي حصل على المركز الرابع في نفس البطولة بعد خروجه أمام المنتخب الأمريكي في نصف النهائي.

واشتملت القائمة على لاعبتين فرنسيتين، هما أماندين هنري، وويندي ريناد المتوجتين بالثلاثية (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا) مع فريق ليون الفرنسي.

وانضمت النرويجية آدا هيجربرج، المتوجة بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا عام 2016 للقائمة، بعد مساهمتها الواضحة هي الأخرى في إنجازات ليون وتسجيلها 3 أهداف "هاتريك" في نهائي دوري الأبطال بمرمى برشلونة.

وضمت القائمة لاعبة نرويجية أخرى هي كارولين جراهام هانسن التي تألقت الموسم الماضي مع فولفسبورج الألماني، وقادته للفوز بالثنائية المحلية في ألمانيا (الدوري والكأس).

أما الاسم الأخير في القائمة، فكانت الهولندية فيفيان ميديما التي كان لها دور كبير في تأهل منتخب بلادها لنهائي النسخة الأخيرة من كأس العالم للسيدات لأول مرة.
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