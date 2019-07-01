إنتر ميلان يسعي للتعاقد مع كفاني بعد فشل صفقة لوكاكو

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي يسعي للتعاقد مع الأوروجواياني إديسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي بعد تعثر مفاوضات التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وذكرت صحيفة "لا روبابليكا" البريطانية في تقرير لها أن أنطونيو كونتي مدرب إنتر حول أنظاره تجاه كافاني الذي يمتلك خبرات سابقة بالدوري الإيطالي من تمثيله لفريق نابولي الإيطالي قبل الانتقال لباريس.



وفشلت إدارة إنتر في التوصل لاتفاق مع نظيرتها في المان يو بشأن لوكاكو حيث طلبت إدارة النادي الإنجليزي مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني، بينما لم تقدر الإدارة الإيطالية على رفع المقابل المادي للصفقة عن 55 مليون إسترليني.



ومن جانبه فإن نجم نابولي السابق يريد الهروب من باريس سان جيرمان مثله مثل كثيرين في الفريق في مقدمتهم البرازيلي نيمار دا سيلفا.



ومما يزيد فرص عودة كافاني إلى الدوري الإيطالي أن إدارة باريس تقدره بـ85 مليون جنيه إسترليني ومن ثم فيمكن لإدارة إنتر أن تظفر بتوقيعه.



ويأتي تجميد الأرجنتيني ماورو إيكاردي في إنتر ليجبر إدارة الإنتر على التعاقد مع مهاجم خلال الميركاتو الصيفي الحالي مع انتظار بيع إيكاردي.