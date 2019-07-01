مباحثات بين مصر للطيران وتنزانيا حول تدريب الطيارين

استقبلت أكاديمية مصر للطيران للتدريب وفدا من شركة الخطوط الجوية التنزانية؛ لبحث سبل التعاون المشترك لتدريب أطقم الطيارين بدولة تنزانيا بالأكاديمية مصر للطيران للتدريب.



وشاهد الوفد عرضا تفصيليا لكافة أنشطة الأكاديمية وأحدث البرامج التدريبية من أجهزة الطيران التمثيلي لتدريب الطيارين التي تشمل طرازات (إيرباص A330-A340-A320) و(بوينج B777 B737- 800)، وكذلك أجهزة تدريب الطوارئ وتقديم الخدمة لأطقم الضيافة الجوية.



وأبدى الوفد التنزاني إعجابه الشديد بالإمكانات العالية التي توجد داخل الأكاديمية، وبوجود هذا الصرح التدريبي الكبير في مصر.

