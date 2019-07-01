الأربعاء 31 يوليه 2019 الموافق 28 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

تاريخ تصميم أسطورة الطيران المدني السوفيتي "إيل – 18"

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طباعة
قامت طائرة الركاب رباعية محركات التربو من طراز "إيل – 18" في يوليو عام 1957 بأول رحلة جوية لها من موسكو إلى القاعدة الجوية في مدينة "جوكوفسكي" السوفيتية.

وذلك بعد مرور عام واحد فقط من إقرار مشروعها التصميمي، إلا أن تلك الطائرة أصبحت مع مرور الوقت من أكثر طائرات الركاب السوفيتية أمانا ومتانة وأطولها عمرا.

وكان أول نموذج من "إيل – 18" المزودة بالمحركات المكبسية قد صمم عام 1946، لكن التطور السريع للطيران المدني طرح مهمة تصميم طائرة كبيرة وسريعة لا يزيد سعر تذكرتها علي سعر تذكرة القطار، لذلك اتخذ كبير المصممين، أندريه توبوليف، تزويد طائرته بـ 4 محركات تربو.

وتم إقرار المشروع التصميمي للطائرة عام 1956، وشهد عام 1957 أول تحليق تجريبي للطائرة، التي أصبحت فيما بعد طائرة ركاب تمتلك مواصفات تقنية ممتازة، وتتسع لـ75 راكبا، وذلك بعد تجربتها في معهد موسكو للديناميكا الجوية والمائية (تساجي).

وقامت الطائرة منذ تصميمها بعدد هائل من الرحلات الجوية الداخلية والدولية، وأنتجت لعدد من الأغراض، واختلفت تلك النماذج بأجهزة الملاحة والقيادة وظروف الراحة، واستخدمت كطائرات للدوريات الجوية وطائرات الشحن والطائرات الحربية وغيرها وحتى كان من بينها الطائرات المخصصة للرحلات الجوية إلى قارة القطب الجنوبي.

وظلت "إيل–18" ضمن أسطولي الطيران المدني والعسكري السوفيتيين من عام 1959 وحتى عام 1979، حيث حطمت 20 رقما قياسيا عالميا من حيث مدى التحليق وارتفاعه، وأنتج منها خلال تلك الفترة 700 طائرة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

بلاغ للنائب العام ضد إيمان البحر درويش

منذ حوالي 5 ساعات

رد قوى من الترجى التونسى للكاف بعد حصوله على بطل إفريقيا 2019

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. الاعترافات الكاملة للمتهمين بارتكاب "مذبحة المرج"

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من محمد أوناجم بعد الانضمام للزمالك

ads

الصور

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

image description

حفل الفنان أبو الليف في شاطئ الهاموك

الأكثر قراءة

زيادة سنوية 25%.. تعديلات على قانون الإيجار القديم غير السكني

خاص.. الاعترافات الكاملة للمتهمين بارتكاب "مذبحة المرج"

على رأسهم شيكابالا.. 10 صفقات تقود الزمالك فى الموسم الجديد

بعد طلب الرئيس.. "التخطيط": تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم "حياة كريمة"

ستوديو

أحمد عبدالعزيز: لم يتم صرف ميزانية المهرجان القومي للمسرح حتى الآن

هشام عزمي: الدورة الـ12 من القومي للمسرح ستعيده للعصر الذهبي

فيديو.. فلسطيني يقاطع كلمة ترامب "فيرجينيا هي بيتنا"

جمال عبدالناصر يقدم المؤتمر الصحفي للدورة الـ12 من المهرجان القومي للمسرح

رياضة

صحف تونسية: الأهلي يرد الجميل للترجي على تألق معلول

ليفربول يوقع عقد طويل الأمد مع مدافعه الشاب

المصري يواصل تدريباته استعدادًا للموسم الجديد

إبراهيم حسن: مستعدون للموسم الجديد بكل قوة

الرئيس نيوز

لماذا فضّل رئيس البرازيل "الحلاق" على وزير الخارجية الفرنسي؟!

بالصور.. مصرع عقيد وأمين شرطة وسائق أثناء تأمين "مؤتمر الشباب"

"الإفتاء": استطلاع هلال "ذي الحجة" غدا.. ومتابعة إعلان السعودية

المصريون "دخنّوا" سجائر بـ13.89 مليار جنيه خلال سنة

منوعات

تزايد الإقبال على مثبتات الشهية بين مواطني كوريا الجنوبية

متوسط العمر المتوقع للنساء والرجال اليابانيين يواصل الارتفاع

بيكهام يشتري أغلى شقة في ميامي

ارتفاع أعداد الوفيات بالإيبولا في الكونغو

كشكول

"فاضل" تتابع التدريبات العملية لطلاب التعليم المزدوج الفندقي

ورشة عمل لتحسين اللغة الإنجليزية لمعلمي كفر الشيخ

بالصور.. تعليم الجيزة تكرم أوائل الشهادة الإعدادية

جامعة أسيوط تعلن عن شروط قبول الطلاب بالمدينة الجامعية

إسلام سياسي

الإخوانية "آيات عرابي" تسب قادة حركة النهضة التونسية ونصفهم بالحمير

منشق يكشف اسرار حملات الإخوان لتشويه الراحل رفعت السعيد

مطالبات إخوانية جديدة بمقاطعة قناة الجزيرة

انقلاب شباب الإخوان على المجلس الثوري بسبب عمرو عبد الهادي


زيت وسكر

تحصين 2.7 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

تفاصيل اجتماع اللجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه 2019

فرص عمل جديدة.. التفاصيل!

فوائد الفول الصويا لصحة الجسم

مقالات الرأي
منى رجب
بطل من الشرطة.. نموذج مُشرف للشجاعة والإقدام
د. منى حلمى
عن يوسف شاهين المُتيم بالسينما والرقص والسجائر
القس. رفعت فكرى
بإمكانك أن تصنع الكثير
د.مينا بديع عبدالملك
فى تذكار انتقال أسقف شجاع ملتحف بالبساطة
المزيد

الثقافة

جولة تثقيفية لأطفال أسوان في متحف الفن الحديث

"ولاد البلد" تنهي أولى محطاتها بسوهاج وتستعد للأقصر

من بينهم محمد عبدالرحمن وأحمد عصمت.. وزير الدولة العماني يكرم صحفيين مصريين

عروض سينما وورش فنية بـ"ثقافة المنيا"

صفحتنا ع الفيس بوك