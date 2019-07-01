خلاف كبير بين مودريتش وراموس

تسببت مباراة ريال مدريد الإسباني ضد توتنهام هوتسبير الإنجليزي في بطولة كأس أودي الودية، الثلاثاء، إلي وقوع خلاف كبير بين الثنائي لوكا مودريتش وسيرجيو راموس.



وكشفت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية عن دخول مودريتش وراموس في مشادة كلامية خلال المباراة، التي انتهت بفوز السبيرز بهدف دون رد، سجله هاري كين.



وجاءت المشادة بعدما توجه راموس نحو مودريتش، ليطالبه باللعب بشكل أفضل، ليرد عليه اللاعب الكرواتي، قائلا: "دعني وشأني".



ورغم الصداقة القوية التي تربط ثنائي الريال فإنه قد سبق لهما الدخول في مشادة كلامية بالموسم المنصرم، بعدما غضب راموس من إخراج مودريتش الكرة خارج الملعب، لعلاج أحد لاعبي ديبورتيفو لاكورونيا في مباراة بالليجا.



يذكر أن فترة الإعداد للفريق الملكي قد شهدت تعرضه لعدد من المصائب المتتالية، أهمها فشله في تحقيق أي فوز خلال 4 مباريات، فضلا عن تعرض 5 لاعبين لإصابات مختلفة.



