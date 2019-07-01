حبس 3 متهمين لحيازتهم مواد مخدرة ببدر

قررت نيابة الشروق وبدر حبس 3 متهمين لحيازتهم مواد مخدرة بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات أن المتهمين هم "وائل ن، سامي ر، محمد ع" عاطلين، واعترف المتهمون أمام النيابة بحيازتهم للمخدر الحشيش والترمادول بقصد الاتجار والكسب غير المشروع.



وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة بدر تفيد قيام 3 متهمين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة قسم شرطة بدر وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين وبحوزتهم 30 قطعة حشيش، 102 قرص ترمادول، وبسؤالهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد ترويجها وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

