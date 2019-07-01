مسئول أمريكى يعلق على نية ترامب عقد قمة مع العرب فى "كامب ديفيد" بشأن "صفقة القرن"

نفى مسئول في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يخطط لعقد قمة مع قادة الدول العربية في كامب ديفيد، بشأن خطة السلام الأمريكية، المعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن".



وقال المسئول الأمريكي، اليوم الأربعاء: "نحن لا نخطط حاليًا لأى قمة سياسية حول خطة السلام"، حسبما نشرت صحيفة "بديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



ويلتقى بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، مساء اليوم، جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ويجري اللقاء داخل مكتب نتنياهو في مدينة القدس المحتلة، فيما تستمر زيارة كوشنر لبضع ساعات فقط.



تأتي زيارة كوشنر لإسرائيل في إطار الجولة التي بدأها اليوم لعدة دول في منطقة الشرق الأوسط، بدأها بلقاء العاهل الأردني عبدالله الثاني.