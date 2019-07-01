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مصر

السيسى يكلف المسئولين بضرورة تغيير المناطق الأكثر خطرًا بشكل جذري

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:25 م
جريدة الدستور
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كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي القائمين على تنفيذ مبادرة حياة كريمة في القرى المختلفة بضرورة تغيير تلك المناطق وساكنيها للأفضل بشكل جذري ومتكامل، وألا تقف الإجراءات والموازنات عائقًا أمام إنجاز المهمة بشكل متكامل.

وقال الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، خلال فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، المنعقد بالعاصمة الإدارية "إنه عندما تم دراسة موقف 247 قرية المستهدفة بالمبادرة وتم النظر في تفاصيلها، وجدنا احتياجات كبيرة جدا تحتاج إلى تضافر قوى المجتمع بما فيها الدولة والمجتمع المدني وصندوق تحيا مصر الذي قدم خدمات كبيرة خلال الفترة الماضية، وعندما دعينا لإنشائه منذ خمس سنوات كان الهدف حل المشكلات بصيغة أسرع ودون انتظار موازنات الدولة".

ودعا إلى التفكير بشكل غير نمطي في حل مشكلات تلك القري بما يتوافق مع الأوضاع وينهي تلك المشكلات بشكل عاجل، قائلا "عندما نتحدث عن إنشاء مدارس جديدة لعدد قليل من السكان فهذا لا يعني فقط تكلفة البناء ولكن أيضًا التشغيل وهو أمر كبير".

وأضاف السيسي: "سنكمل المشوار رغم صعوباته الشديدة، ويجب أن نعرف الصورة الكاملة ونبحث أسباب الفقر والعوز للأسر الأكثر احتياجا، وأولها الزيادة السكانية، ويجب أن يعي أهالينا في تلك الأسر خطورة هذا الأمر، وأن المسألة ليست فقط في الإنجاب وتوفير المأكل والمشرب فكل فرد يجب أن نوفر له فرصة عمل ورعاية صحية وتعليم جيد، بعيدا عن الأفكار الداعية لإطلاق تشريعات مقيدة لعملية الإنجاب، وهناك دول إسلامية أخرى أصبح لدى مواطنيها الوعي الكافي لتجاوز مشكلة الزيادة السكانية"، داعيا أطياف المجتمع للمشاركة في هذا التغيير خاصة من القادرين لدعم تلك الجهود الهامة.

وتابع: "عندما نتحدث عن بلدنا يجب أن ننظر إلى مواردنا لتحديد موقعنا، ومعدل نمونا السكاني وهل يتوافق مع نمونا الاقتصادي، ونحن دولة تعدادها أكثر من 100 مليون وموازنتنا محدودة، ولذلك أشدد دائما على ضرورة العمل وعدم استهلاك وقتنا في أمور بلا جدوي، لأن ظروفنا صعبة وموازنتنا أقل من المطلوب، وعندما يسألني أحد لماذا تبني المدن الجديدة، وأجيب عليه هذا تطوير عقاري لتنمية موارد الدولة، والموازنة لم تتحمل أي شيئ، وإذا كنا واجهنا هذه الموارد في الاحتياجات العادية كانت ستستهلك خلال عام وستبقي المشاكل، ونحن نحتاج إلى 18 تريليون جنيه، وإذا لم نكن اتخذنا إجراءاتنا الاقتصادية كانت مصر ستخرب، ولم يكن معنا موارد لشراء مستلزمات إنتاج".
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