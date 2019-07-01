السراج يقر بتلقي سلاح تركي

أقر فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، للمرة الأولى أمس بتلقي قواته أسلحة من تركيا.



وقال السراج في تصريحات له: "نحن في وضع دفاع عن النفس، نتعاون مع الدول الصديقة وفقًا لما نراه مناسبًا لحماية أهلنا، والدفاع عما سماه بالشرعية"، مشيرًا إلى أن قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر حصلت في المقابل "على كم كبير من الأسلحة من دول مختلفة، ما شجع الهجوم على العاصمة".



في المقابل، أعلن الجيش الوطني أنه أسقط، مساء أول من أمس، ثامن طائرة «درون تركية» مسيّرة، شمال مدينة العزيزية (جنوب طرابلس)، تعمل لصالح الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة «الوفاق».



وقال المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة"، التابع للجيش الوطني، أول من أمس، إن قواته أسقطت طائرة تركية من دون طيار، كانت تقوم بعملية استطلاع وتصوير، ومتجهة إلى منطقة العزيزية. كما نشر صورًا فوتوغرافية لحطام الطائرة.

