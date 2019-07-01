غرق عبارة إيرانية كانت متجهة من الشارقة إلى ميناء دير

أعلنت السلطات الإيرانية غرق عبارة تجارية إيرانية على متنها طاقم مكون من 5 أفراد.



وحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، كانت العبارة متجهة من ميناء الشارقة في الإمارات إلى ميناء دير الإيراني، كما أعلنت السلطات مقتل أحد أفراد طاقهما، وإنقاذ 3 آخرين، وأنه جار البحث عن آخر.



​وقال إحسان غلستاني، رئيس قسم السلامة والحماية البحرية في محافظة بوشهر (جنوب إيران): إن "غرق عبارة تجارية إيرانية كانت متجهة من ميناء الشارقة في الإمارات إلى ميناء دير الإيراني".



​وأضاف: "تم إنقاذ ثلاثة من أفراد طاقم العبارة الخمسة في مياه عسلوية بالقرب من بوشهر، والعثور على جثة عامل، ولا يزال البحث جاريًا لإنقاذ الآخر"، حسب وكالة "تسنيم".



وأوضح غلستاني أن أسباب غرق العبارة، "حتى الآن لا يوجد معلومات عن سببب غرق العبارة وبدأ التحقيق في الحادثة وعند معرفة الاسباس سيتم الإعلان عنها فورًا".