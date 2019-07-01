حريق في مستوطنة "علوميم" بغلاف غزة

اندلع حريق، منذ قليل، بالقرب من مستوطنة "علوميم" نتيجة إطلاق بالون حارق من قطاع غزة المحاصر، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



ويطلق الفلسطينيون البالونات الحارقة ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى، التى انطلقت منذ 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطينى، وإصابة أكثر من 22 ألفًا آخرين.



وطوال الفترة الماضية، تمكنت البالونات الحارقة من التهام نحو 33 ألف دونم زراعية من الأراضى داخل مستوطنات غلاف القطاع المحاصر، ما أدى إلى غضب المستوطنين، وسلطات الاحتلال.



وقال جادي ياركوني، رئيس مجلس أشكول الاستيطاني، إن المستوطنين يعيشون حالة هلوسة منذ عام ونصف العام بسبب استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة المحاصر.



وأضاف، في وقت سابق، أن سيناريو التصعيد بات معروفا، في غزة يطلقون البالونات الحارقة، فتفرض تل أبيب عقوبات، فيتم إطلاق صواريخ، ثم تندلع جولة تصعيد لمدة يومين.