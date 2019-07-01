تعيين رئيس جديد بالإنابة لبنك التنمية المحلية بالجزائر

أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم، تعيين رشيد بلعيد، رئيسًا ومديرًا عامًا بالنيابة لبنك التنمية المحلية، خلفًا لمحمد كريم الذي يشغل المنصب منذ مايو 2015.



ولم يذكر بيان الرئاسة الجزائرية مزيدًا من التفاصيل حول أسباب تغيير رئيس البنك الذي تأسس عام 1985 ويعمل في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والانشطة التجارية والمهن الحرة ومشاريع الترقية العقارية.



يذكر أن الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح منذ توليه منصبه فى أبريل الماضي أجرى عددًا من التغييرات والإقالات في صفوف عدد كبير من المسئولين في مختلف القطاعات.