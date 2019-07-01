السبت.. فابيو كابيلو فى السعودية

يتوجه المدرب الإيطالي الشهير فابيو كابيلو، إلى العاصمة السعودية، الرياض، يوم السبت المقبل.



وأعلن معهد إعداد القادة في السعودية، عن استضافة فابيو كابيلو، في لقاء مع المدربين والمهتمين بكرة القدم، حسب ما نشرته صحيفة "سبق".



وأضاف المعهد أن هذه الاستضافة هى الأولى للمدرب الشهير في السعودية، على أن تعقد الندوة فى السابعة والنصف من مساء يوم السبت فى الرياض.



يذكر أن فابيو كابيلو، البالغ من العمر 73 عامًا، هو أحد أبرز المدربين في مجال كرة القدم تاريخيًا، وسبق له تدريب أكبر وأعرق الأندية والمنتخبات في أوروبا.



وتوج بلقب كأس الأبطال مع نادي ميلان عام 1994، كما توج بلقب الدوري في 9 مرات مع أندية (ميلان - يوفنتوس - ريال مدريد - روما)، ودرب منتخبي إنجلترا وروسيا بالإضافة إلى جيانجسو الصيني.



