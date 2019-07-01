تعيين محافظ جديد للطاقة للذرية بالجزائر

قرر الرئيس الجزائري المؤقت الدولة عبد القادر بن صالح اليوم تعيين عبد الحميد ملاح محافظا للطاقة الذرية بالبلاد، خلفا لمرزاق رمكي الذي أنهيت مهامه اليوم.



وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن رمكي شغل منصب محافظ للطاقة الذرية منذ 9 يوليو 2018.



يذكر أن إنشاء محافظة الطاقة الذرية في 1996 ووضعت تحت وصاية وزارة الطاقة في 2006، وهي آلية لوضع وتطبيق السياسة الوطنية لتطوير الطاقة والتقنيات النووية للأغراض السلمية.