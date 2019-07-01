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عالم

الرئيس التونسي المؤقت يستعرض جاهزية الحكومة لإنجاح الانتخابات المقبلة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:06 م
الرئيس التونسي المؤقت
الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر
أ ش أ
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استعرض الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، بقصر قرطاج اليوم الأربعاء، مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الأوضاع العامة بالبلاد، واستعدادات الحكومة وجاهزيتها لإنجاح الانتخابات المقبلة، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

من جهة أخرى، أشرف الرئيس محمد الناصر على أداء اليمين للولاة الأربعة الجدد، وهم: رجاء الطرابلسي والية منوبة، ومحمد سمشة والي القصرين، وعبد الفتاح شقشوق والي المهدية، ومحمد بورقيبة والي القيروان، وذلك بحضور وزير الداخلية هشام الفوراتي.
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