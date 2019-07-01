إغلاق محطة مترو فى لندن وإبلاغ الركاب بحالة طوارئ
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:04 م
أعلنت هيئة النقل في العاصمة البريطانية لندن، عن إغلاق محطة مترو بسبب الازدحام الشديد.
وقررت الهيئة، اليوم الأربعاء حسب "رويترز"، الإغلاق الموقت لمحطة نورث جرينتش لقطارات الأنفاق بسبب الازدحام.
وأبلغت السلطات الركاب في المحطة بمغادرتها لحالة طوارئ لم تحددها، وقالت متحدثة باسم الهيئة: "هذا إجراء للسيطرة على الحشود".
وقال شاهد في وقت لاحق: إن الركاب يعاودون دخول المحطة، وأدى تعطل قطار في محطة "كناري وارف" إلى توقف خط يربط منطقة كناري وارف المالية بوسط لندن.
وقالت هيئة النقل إن محطتى كناري وارف ووترلوو، وهما محطتان رئيسيتان، فرضتا قيودًا على دخول الركاب بسبب الازدحام.
وقررت الهيئة، اليوم الأربعاء حسب "رويترز"، الإغلاق الموقت لمحطة نورث جرينتش لقطارات الأنفاق بسبب الازدحام.
وأبلغت السلطات الركاب في المحطة بمغادرتها لحالة طوارئ لم تحددها، وقالت متحدثة باسم الهيئة: "هذا إجراء للسيطرة على الحشود".
وقال شاهد في وقت لاحق: إن الركاب يعاودون دخول المحطة، وأدى تعطل قطار في محطة "كناري وارف" إلى توقف خط يربط منطقة كناري وارف المالية بوسط لندن.
وقالت هيئة النقل إن محطتى كناري وارف ووترلوو، وهما محطتان رئيسيتان، فرضتا قيودًا على دخول الركاب بسبب الازدحام.