نتنياهو يلتقي كوشنر في مكتبه بالقدس المحتلة

يلتقى بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ويجرى اللقاء داخل مكتب نتنياهو في مدينة القدس المحتلة، فيما تستمر زيارة كوشنر لبضع ساعات فقط، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



وتأتي زيارة كوشنر للاحتلال الإسرائيلي في إطار الجولة التي بدأها اليوم لعدة دول في منطقة الشرق الأوسط، بدأها بلقاء العاهل الأردني عبدالله الثاني.



وقالت تقارير إسرائيلية إنه من المقرر أن يعرض كوشنر البنود الرئيسية في خطة السلام التي تعدها واشنطن، والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن".



وتأتي الزيارة بعد إعلان نتنياهو خطته بشأن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، ببناء نحو 6000 وحدة استيطانية هناك، مقابل 700 وحدة سكنية فلسطينية في المنطقة "ج".