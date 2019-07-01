السيسى ممازحًا وزير المالية: "منشفها علينا ومغلبنا ليه"

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير المالية محمد معيط، خلال فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، المنعقد بالعاصمة الإدارية، قائلا: "إنت فيه فائض والعملية ماشية معاك كويس ومنشفها علينا ومغلبنا إدى رقم لمبادرة حياة كريمة، مبنتكلمش فى الحالة دى غير بالمليار.. مش كده، يبقى فيه دعم من الحكومة لمبادرة حياة كريمة".



وأكد الرئيس السيسى، أن مبادرة "حياة كريمة"، الهدف منها معالجة المشاكل المتفاقمة بالدولة ولكي يقوى الاقتصاد المصري.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح، أمس الثلاثاء، المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة، والذي يعقد على مدار يومين في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية.



وتشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، ثم جلسة "اسأل الرئيس"، الذى يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التى تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.