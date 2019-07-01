شيكابالا: عودتي للزمالك أهم خطوة في حياتي

أعرب محمود عبدالرازق "شيكابالا" عن سعادته البالغة بالعودة لصفوف فريق نادي الزمالك مرة أخرى، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته إدارة النادي، اليوم الأربعاء، لتقديم الصفقات الجديدة.



وقال شيكابالا في التصريحات التي أدلى بها: "عدت لبيتي من جديد، وهذه هي أهم خطوة في حياتي منذ فترة"، موجهًا الشكر لإدارة القلعة البيضاء على الوقوف إلى جانبه لأن اللعب للزمالك يختلف عن أي ناد آخر.



وأضاف: "الصفقات الجديدة التي نجح الزمالك في حسمها كلها صفقات رائعة، وسنتحد جميعًا في الفريق ونتكاتف بالموسم الجديد من أجل تحقيق لقب الدوري وتعويض الخسارة الأخيرة لأسهل دوري بعد الظلم الذي تعرضنا له، وأعد الجماهير بأن الموسم الجديد مختلف وبأننا سنحسم كل شيء مبكرًا".



وقرر الزمالك عودة شيكابالا "33 عامًا" اعتبارًا من الموسم الجديد بعد نهاية إعارته إلى نادي "أبولون سميرني" اليوناني الذي لعب ضمن صفوفه الموسم الماضي.